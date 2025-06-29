Яремчанська громада отримала шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами

Для діток з особливими освітніми з Яремчанщини передали новий “Школярик” – автобус, яки возитиме учнів до навчальних закладів.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вартість такого автобуса складає 3,85 млн грн. Всього Івано-Франківській області держава передала 13 таких “Школяриків”.

“Сьогодні дуже важливо забезпечити рівний доступ дітей з особливими потребами до навчання, комфортне перевезення. У нашій області цього року ми отримали від держави таких 13 автобусів. Дякуємо громадам, які здійснюють співфінансування”, – зазначила голова ОВА.