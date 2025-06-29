ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Яремчанська громада отримала шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами
Диван на коліщатках в темній вітальні

Яремчанська громада отримала шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 18:51
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Для діток з особливими освітніми з Яремчанщини передали новий “Школярик” – автобус, яки возитиме учнів до навчальних закладів.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вартість такого автобуса складає 3,85 млн грн. Всього Івано-Франківській області держава передала 13 таких “Школяриків”.

“Сьогодні дуже важливо забезпечити рівний доступ дітей з особливими потребами до навчання, комфортне перевезення. У нашій області цього року ми отримали від держави таких 13 автобусів. Дякуємо громадам, які здійснюють співфінансування”, – зазначила голова ОВА.