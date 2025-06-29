“Пробій” не продовжив співпрацю з трьома гравцями

За обопільною згодою сторін НК “Пробій” не продовжив контракти з трьома виконавцями – Ігорем Біликом, Ярославом Пархуцем та Ростиславом Волошиновичем.

Усі гравці залишають клуб на правах вільних агентів, пише Правда.

Довідка

Ігор БІЛИК (08.10.1984), захисник

Гравець НК “Пробій” 2010-2013 рр, 2015, 2018-2025 рр.

Статистика: 221 матч (16 голів, 1 автогол, 24 попередження)

Досягнення: чемпіон Другої ліги ПФЛ (2024/25), фіналіст чемпіонату України серед аматорів (2023/24), бронзовий призер чемпіонату Івано-Франківщини (2023/24), фіналіст Кубка Івано-Франківщини (2023/24), кращий гравець Фіналу чемпіонату України серед аматорів (2023/24).

Ігор Білик – непересічна постать для городенківського футболу, адже виступає у складі “пробійців” з перервами з 2010-го (!) року. 40-річний захисник є справжнім патріотом Городенківщини, тож ми пишаємось, що саме у складі рідного клубу Ігор дебютував у професіональному футболі і допоміг команді здобути звання чемпіона Другої ліги! Всього у складі “Пробою” провів 221 матч, в яких забив 16 голів та відзначився 1 автоголом.

Ярослав ПАРХУЦЬ (28.11.1998), захисник

Гравець НК “Пробій” 2023-2025 рр.

Статистика: 43 матчі (13 попереджень)

Досягнення: чемпіон Другої ліги ПФЛ (2024/25), фіналіст чемпіонату України серед аматорів (2023/24), бронзовий призер чемпіонату Івано-Франківщини (2023/24), фіналіст Кубка Івано-Франківщини (2023/24).

26-річний Ярослав Пархуць приєднався до складу “Пробою” у вересні 2023-го року. За цей час зіграв 43 матчі у футболці городенківської команди та здобув звання чемпіона Другої ліги ПФЛ, віцечемпіона України серед аматорів, фіналіста Кубка Івано-Франківщини і бронзового призера чемпіонату Івано-Франківщини.

Ростислав ВОЛОШИНОВИЧ (23.05.1991), півзахисник

Гравець НК “Пробій” 2023-2025 рр.

Статистика: 57 матчів (11 голів, 6 попереджень, 1 вилучення)

Досягнення: чемпіон Другої ліги ПФЛ (2024/25), фіналіст чемпіонату України серед аматорів (2023/24), бронзовий призер чемпіонату Івано-Франківщини (2023/24), фіналіст Кубка Івано-Франківщини (2023/24).

34-річний Ростислав Волошинович за два сезони проведені в команді зіграв понад півсотні поєдинків, забивши при цьому 11 м’ячів у ворота суперників. Разом з городенківською командою здобув звання чемпіона Другої ліги ПФЛ, віцечемпіона України серед аматорів, фіналіста Кубка Івано-Франківщини і бронзового призера чемпіонату Івано-Франківщини.

Пресслужба НК “Пробій”