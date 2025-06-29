Смертельна ДТП на Прикарпатті: мотоцикліст врізався у відбійник. ФОТО

Сьогодні, 29 червня, орієнтовно о 15 год в селі Раківчик трапилась смертельна аварія. Мотоцикліст в’їхав у відбійник, загинув на місці.

Про це повідомляє Правда з посиланням на Інформатор Коломия.

Автопригода трапилась на з’їзді з об’їзної неподалік АЗС в селі Раківчик. Мешканець Буковини на мотоциклі “Yamaha” врізався у відбійник. Внаслідок отриманих травм загинув.

Як встановили спеціалісти, керманич двоколісного не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник на автодорозі Н-10 “Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига”.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.