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Смертельна ДТП на Прикарпатті: мотоцикліст врізався у відбійник. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Смертельна ДТП на Прикарпатті: мотоцикліст врізався у відбійник. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 20:05
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Сьогодні, 29 червня, орієнтовно о 15 год в селі Раківчик трапилась смертельна аварія. Мотоцикліст в’їхав у відбійник, загинув на місці.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на Інформатор Коломия

Автопригода трапилась на з’їзді з об’їзної неподалік АЗС в селі Раківчик. Мешканець Буковини на мотоциклі “Yamaha” врізався у відбійник. Внаслідок отриманих травм загинув. 

Як встановили спеціалісти, керманич двоколісного не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник на автодорозі Н-10 “Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига”.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. 