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Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку
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Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 20:24
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Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття комбінованої атаки російських військ.

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Про це йдеться в Указі Президента України № 444/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Устименку Максиму Юрійовичу — полковнику (посмертно)», — зазначено в Указі.