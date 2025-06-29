Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття комбінованої атаки російських військ.

Про це йдеться в Указі Президента України № 444/2025.