Підтвердилася загибель воїна Мирослава Підборецького з Прикарпаття

Тривалий час Мирослав Підборецький з міста Долина на Івано-Франківщині вважався зниклим безвісти. Воїну було всього 30 років.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
У боях за Україну загинув Підборецький Мирослав Володимирович, мешканець міста Долина, повідомив голова Долинської громади Іван Дирів.
Мирослав народився 3 квітня 1994 року. Солдат служив гранатометником і вважався зниклим безвісти з 31 жовтня 2024 року.
На жаль, підтвердилася загибель воїна під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області.