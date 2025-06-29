Підтвердилася загибель воїна Мирослава Підборецького з Прикарпаття

Тривалий час Мирослав Підборецький з міста Долина на Івано-Франківщині вважався зниклим безвісти. Воїну було всього 30 років.

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У боях за Україну загинув Підборецький Мирослав Володимирович, мешканець міста Долина, повідомив голова Долинської громади Іван Дирів.

Мирослав народився 3 квітня 1994 року. Солдат служив гранатометником і вважався зниклим безвісти з 31 жовтня 2024 року.

На жаль, підтвердилася загибель воїна під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області.