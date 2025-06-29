“Все повилітало, бабусю присипало”: який вигляд має будинок сім’ї із Нараївки, пошкоджений через атаку росіян. ФОТО

Внаслідок падіння уламків російської ракети в селі Нараївка, Більшівцівської громади, Івано-Франківської області, пошкоджено будинок родини Косач. Зруйновано стіни, дах, стелю, пошкоджено меблі та речі. 87-річну Ганну Косач, яку засипало уламками, госпіталізували.

Докладніше про наслідки російської атаки читайте у матеріалі Суспільного.

Місцевий житель, син травмованої жінки Олег Косач розповів, що почув кілька вибухів, після чого побачив влучання уламків в оселю.

“Бевхнуло і все. Перший раз почули, то десь дальше було, я до дружини кажу, що, напевно, гримить. А другий раз гримнуло — все повилітало, бабусю присипало. Мама спала в середній кухні, воно впало все, повибивало, диму багато, нічого не видно, мамина лише рука стирчить”, — говорить Олег Косач.

Житловий будинок у селі Нараївка, пошкоджений російською ракетою, 29 червня 2025 року. СУСПІЛЬНЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Чоловік каже, що уламки ворожих цілей влучили в їхнє господарство вдруге. Першого разу обійшлося без руйнування.

Онук травмованої жінки Роман Косач розповідає, що в будинку також проживають його батьки. Вони вціліли, бо спали в сусідній кімнаті.

“Ось тут пощастило, нікого не було, диван вщент рознесений, стелі нема, даху також. Ремонт тільки зробили. У сусідній кімнаті спали мої батьки. Ось тут проживала наша бабуся Ганна. Її ліжко деформувалося в іншу сторону і присипало будівельними матеріалами, цеглою та штукатуркою”, — каже Роман Косач.

Будинок пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ обстежує комісія Більшівцівської територіальної громади.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в етері “Суспільне.Студія” сказала, що місцевим жителям мають відшкодувати збитки з обласного бюджету та бюджету територіальної громади.

“Ми сьогодні із нашими міжнародними партнерами, донорами пропрацюємо, що вони можуть нам допомогти. Коли будуть остаточно визначені збитки, складені акти, ми будемо діяти”, — розповіла Світлана Онищук.

Будинок у селі Нараївка, пошкоджений російською ракетою, 29 червня 2025 року. СУСПІЛЬНЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК