На Касовій горі взялися відновлювати популяції зникаючих ховрахів крапчастих та європейських хом’яків

Унікальна природоохоронна ініціатива на Бурштинському Опіллі спрямована на порятунок рідкісних видів дрібних ссавців, занесених до Червоної книги України.

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У Центрі збереження та відновлення екосистем “Касова гора” розпочався один із найамбітніших екологічних проектів сучасності, метою якого є відновлення популяцій зникаючих видів дрібних ссавців – ховрахів крапчастих та європейських хом’яків, що перебувають під загрозою повного зникнення в регіоні Опілля, пишуть Версії.

Як повідомляють представники організації Eco-Halych: Wildlife Rehab Реабілітація дикої природи, критична ситуація з природними оселищами цих унікальних тварин склалася внаслідок масштабного розорювання степів та лук, а також прогресуючої деградації природних екосистем через занепад традиційного тваринництва в регіоні. Особливо гостро ця проблема торкнулася території Опілля, де останні збережені клаптики природних оселищ systematically знищуються, а колишні пасовища втрачають свою екологічну цінність та біологічне різноманіття.

“Останніми роками великою проблемою стало розорювання степів та лук, а також їх деградація через занепад тваринництва”, – зазначають фахівці з Eco-Halych, підкреслюючи масштабність екологічної кризи, що охопила регіон.

Реалізація проекту стала можливою завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду UAnimals та професійним фаховим рекомендаціям кандидата біологічних наук Михайла Русіна, експертиза якого забезпечила науковий підхід до вирішення складних питань реінтродукції рідкісних видів. У рамках проекту на території Центру збереження та відновлення екосистем “Касова гора” було споруджено спеціалізований вольєр для короткотермінової перетримки врятованих тварин, а також унікальний адаптаційний вольєр площею півгектара, призначений спеціально для утримання та підготовки до випуску в природу рідкісних дрібних ссавців.

Практичні результати природоохоронної діяльності вже демонструють свою ефективність – екологам вдалося врятувати кілька особин ховрахів крапчастих та європейських хом’яків, які після проходження необхідного періоду адаптації були успішно повернені в природні умови Бурштинського Опілля, що створює реальні передумови для відновлення стійких популяцій цих зникаючих видів у регіоні.

“Ховрахи крапчасті, які мешкали до середини минулого століття на Касовій горі, повертаються у свій дім”, – із задоволенням констатують природоохоронці, відзначаючи історичну важливість повернення цих тварин до їх природного середовища існування.

Особливої уваги заслуговує той факт, що ховрахи крапчасті та європейські хом’яки, попри їх офіційний статус видів, занесених до Червоної книги України, часто стають жертвами антропогенного впливу – їх знищують, а місця існування безповоротно руйнують внаслідок сільськогосподарської діяльності та урбанізації територій.

Проект з відтворення та збереження цінних лучно-степових екосистем розвивається в рамках партнерства з Бурштинською міською радою під патронатом Наталії Гозак та за фінансової підтримки міжнародного фонду ifaw, що забезпечує комплексний підхід до вирішення екологічних проблем регіону та створює міцну основу для довгострокової природоохоронної діяльності.