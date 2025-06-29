Прикарпатські борці вибороли 19 медалей на XIV Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Франківську

Цими вихідними, 28–29 червня Івано-Франківськ став справжньою столицею вільної боротьби – місто прийняло XIV Всеукраїнський турнір серед юнаків вікових категорій U13 та U17. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів із різних регіонів України – від Одещини до Харківщини, від Києва до Буковини.

Особливу гордість турніру приніс господарям: прикарпатські борці в загальному підсумку показали один із найкращих результатів. У категорії U13 вони вибороли чотири золоті, три срібні та шість бронзових медалей, а в старших категоріях U17 – ще дві золоті та чотири бронзові нагороди. Це не просто перемоги – це свідчення потужної школи боротьби, що зростає на Прикарпатті.

Змагання були присвячені ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Загалом турнір вже давно став знаковою подією у спортивному житті регіону.

«Цей турнір для мене – особливий. Він народився тут, на Прикарпатті, і за ці роки став потужною спортивною традицією. Ми не просто проводимо змагання, ми формуємо нову генерацію сильних, відданих і патріотичних українців. І ті результати, які показали наші спортсмени – це велика спільна робота тренерів, батьків, федерацій і, звісно, ​​самих борців. Пишаюся кожним, хто вийшов на килим», – перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України та президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Едуард Прощук.

Змагання відбулися за підтримку меценатів та спортивної борцівської спільноти. Участь взяли представники з Івано-Франківщини, Одещини, Харківщини, Києва та Київської області, Львівщини, Тернопільщини, Буковини, Волині, Полтавщини, Житомирщини, Хмельниччини та Рівненщини. Боротьба точилася за кожну секунду й кожен бал, і саме така напруга робить подібні події ковальнею майбутніх чемпіонів.