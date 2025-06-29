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Військовий отримує нагороду за мужність, Україна
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатця Чернецького Володимира нагороджено посмертно орденом “За мужність” III ступеня

Автор: Оксана Марушкевич
29/06/2025 22:50
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Указом Президента України за особисту мужність і самовідданість дії, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено посмертно орденом “За мужність” III ступеня військового Володимира Чернецького.

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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака

Воїн був родом з села Гарасимів, Обертинської селищної територіальної громади.

Військовий з нагородою за мужність, Україна.