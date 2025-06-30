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Ворожі втрати за добу: 1220 військових, шість танків та 24 артсистеми
Диван на коліщатках в темній вітальні

За добу ворог втратив майже три десятки артсистем та 1070 піхотинців

Автор: Олег Мамчур
30/06/2025 08:27
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За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1070 своїх військових, 4 танки та 29 артилерійських систем.

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Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1020010 (+1070) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10980 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 22922 (+7)
  • артилерійських систем ‒ 29718 (+29)
  • РСЗВ ‒ 1427 (+2)
  • засоби ППО ‒ 1190 (+1)
  • літаків ‒ 420 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (+3)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42796 (+172)
  • крилаті ракети ‒ 3436 (+42)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53593 (+85)
  • спеціальна техніка ‒ 3921 (0)
Втрати противника: особовий склад, техніка, літаки.