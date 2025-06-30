За добу ворог втратив майже три десятки артсистем та 1070 піхотинців

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1070 своїх військових, 4 танки та 29 артилерійських систем.

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Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно становлять: