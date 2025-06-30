За добу ворог втратив майже три десятки артсистем та 1070 піхотинців

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1070 своїх військових, 4 танки та 29 артилерійських систем.
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Про це пише Правда з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1020010 (+1070) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10980 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22922 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29718 (+29)
- РСЗВ ‒ 1427 (+2)
- засоби ППО ‒ 1190 (+1)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42796 (+172)
- крилаті ракети ‒ 3436 (+42)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53593 (+85)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (0)