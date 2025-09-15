У Франківську відбувся богатирський турнір памʼяті захисника Володимира Бучинського

13 вересня, у День фізичної культури та спорту, на площі Ринок відбувся ІІІ богатирський турнір памʼяті захисника України Володимира Бучинського.

Про це повідомляє Департамент молодіжної політики та спорту.

Свою силу та витривалість демонстрували учасники з Мукачево, Снятинщини, Отинії, Івано-Франківська, Вінниччини, Калуша та Городенківщини.

Результати турніру:

Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації та підтримав богатирів під час змагань.

Найбільша подяка — нашим Захисникам і Захисницям, Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі турніри!