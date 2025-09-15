ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську відбувся богатирський турнір памʼяті захисника Володимира Бучинського
Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 21:03
13 вересня, у День фізичної культури та спорту, на площі Ринок відбувся ІІІ богатирський турнір памʼяті захисника України Володимира Бучинського.

Про це повідомляє Департамент молодіжної політики та спорту.

Свою силу та витривалість демонстрували учасники з Мукачево, Снятинщини, Отинії, Івано-Франківська, Вінниччини, Калуша та Городенківщини.

Результати турніру:

  • 1 місце – Андрій Грижак (Тлумацький район)
  • 2 місце – Іван Декрач (м. Мукачево, Закарпатська обл.)
  • 3 місце – Віталій Столярчук (м. Івано-Франківськ)

Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації та підтримав богатирів під час змагань.

Найбільша подяка — нашим Захисникам і Захисницям, Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі турніри!

