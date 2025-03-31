У Франківську курʼєр на велосипеді збив дитину

В Івано-Франківську на пішохідному переході біля кінотеатру “Космос” велосипедист із доставки їжі збив дівчинку.
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Про це “Галці” повідомили у патрульній поліції.
Велосипедист повідомив, що був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою та здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка рухалась по пішохідному переході.
Також на місці події була присутня мати дитини. Медики оглянули дівчинку: тілесних ушкоджень вона не отримала. Матір від написання заяви та складання адміністративних матеріалів відмовилась.