У Франківську курʼєр на велосипеді збив дитину

В Івано-Франківську на пішохідному переході біля кінотеатру “Космос” велосипедист із доставки їжі збив дівчинку.

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Про це “Галці” повідомили у патрульній поліції.

Велосипедист повідомив, що був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою та здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка рухалась по пішохідному переході.

Також на місці події була присутня мати дитини. Медики оглянули дівчинку: тілесних ушкоджень вона не отримала. Матір від написання заяви та складання адміністративних матеріалів відмовилась.