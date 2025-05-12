У Франківську патрульні склали три адмінки на нетверезого водія, який спричинив ДТП. ФОТО

Три адмінматеріали склали патрульні на, ймовірно, нетверезого водія, який спричинив ДТП.

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Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Галицькій поліцейські отримали вчора.

Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: водій автомобіля Nissan, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Спілкуючись 21-річним водієм Nissan патрульні виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Пройти освідування на стан сп’яніння останній відмовився.

Також, водій не мав страхового полісу.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.