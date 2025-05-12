На Прикарпатті п’яний чоловік тричі поспіль викликав поліцію на неправдиві виклики

Патрульні склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали.

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Про це інформують в патрульній поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Як зазначають, спершу 59-річний чоловік повідомив про, начебто, нанесення тілесних ушкоджень.

Патрульні, які негайно прибули на виклик, виявили заявника з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час спілкування інспектори з’ясували, що чоловік надав неправдиву інформацію щодо побиття.

Невдовзі чоловік знову звернувся на спецлінію “102”, скаржачись на сусіда, який вчинив стрілянину — інформація теж не підтвердилася.

“Та щойно патрульні від’їхали, чоловік втретє звернувся до поліції з вигаданою інформацією. Обґрунтувати свої дії чоловік так і не зміг”, — зазначили в патрульній поліції.

За здійснення завідомо неправдивих викликів поліції, заявник отримав постанови за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.