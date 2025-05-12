У Франківську визначили найкращого полеміста серед учнів України

Найкращого дебатера з-поміж українських школярів обирали впродовж 10-11 травня в Івано-Франківську під час фінального етапу німецько-української ініціативи “Молодь дебатує”.

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Зі слів керівниці цієї ініціативи Ольги Пішель, такі змагання проводять з 2016 року і наразі охоплюють 85 шкіл з різних областей України, пише Суспільне.

Керівниця ініціативи “Молодь дебатує” Ольга Пішель. Суспільне Івано-Франківськ

Ініціатива “Молодь дебатує” спрямована передусім на вчителів, які мають навчати учнів полемізувати, каже Ольга Пішель. Для цього для педагогів проводять тренінги.

“Далі відбуваються міжрегіональні змагання між учнями. Ми обираємо найкращих дебатерів, а потім, ось як зараз в Івано-Франківську, відбувається всеукраїнський національний турнір”, — говорить Ольга Пішель.

Учасники ініціативи “Молодь дебатує”. Суспільне Івано-Франківськ

Любов Бадрак представляє Житомир. У цих дебатах бере участь чотири роки поспіль, але тільки цього року їй вдалося вийти у півфінал.

Учасниця півфіналу “Молодь дебатує” Любов Бадрак. Суспільне Івано-Франківськ

“Попри те, що тут обирають одного переможця, це все одно — командна гра. Тому було приємно познайомитися з іншими учасниками, поспілкуватися. Навички, які я здобула під час дебатів, мені допоможуть надалі у житті”, — каже Любов Бадрак.

До фіналу потрапили четверо учасників, а саме: Максим Нестеренко (Київ), Іван Яцков (Хмельницький), Владислав Галюлько (Тернопіль) та Софія Гнатюк (Вінниця). Вони дебатували на тему: “Чи варто Європейському Союзу посилити контроль над зовнішньою політикою країн-членів?” Попередньо, під час жеребкування учасники обирали позицію, яку будуть відстоювати.

Фіналісти “Молодь дебатує”: Максим Нестеренко, Іван Яцков, Владислав Галюлько, Софія Гнатюк. Суспільне Івано-Франківськ

Іван Яцков розповідає, що він на дебатах аргументував необхідність впровадження контролю ЄС над зовнішньою політикою країн, які входять у цей союз. Хлопець не вперше у фіналі. Сьогодні почув від колег про свій професійний ріст.

Виступ Івана Яцкова. Суспільне Івано-Франківськ

“Мої конкуренти тему опрацювали досить глибоко і знали багато деталей. Загалом дебатами я задоволений, вони були потужними. До речі, я справді прихильник тієї позиції, яку відстоював, тобто за контроль”, — каже Іван Яцков.

Переміг у дебатах учасник з Києва Максим Нестеренко.