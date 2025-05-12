У Франківську дітей та підлітків навчатимуть англійської мови на безоплатному онлайн-курсі

В Івано-Франківську відкрили набір на безоплатний онлайн-курс англійської мови для дітей та підлітків віком від 6 до 14 років. Програма побудована так, щоб навчання було цікавим та ефективним: прості пояснення складних тем, інтерактивні завдання та багато практики.

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Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр.

За словами директорки онлайн-платформи Вікторії Захарової, цей курс — можливість для дітей розпочати свою мовну подорож та вивчати англійську мову з нуля.

«Англійська мова – це не просто навичка, а можливість для майбутнього. Вивчати її із найменшого віку — найкраща інвестиція. Ми хочемо, аби доступна якісна освіта була доступною для всіх — незалежно від віку. А тому вирішили відкрити окремий курс для дітей. Програму побудували так, щоб навчання було цікавим та ефективним: прості пояснення складних тем, інтерактивні завдання та багато практики», — ділиться керівниця платформи Вікторія Захарова.

Заняття будуть відбуватися щотижня, а програма розрахована на підлітків віком від 6 до 14 років, які тільки починають вивчення мови. По завершенню курсу студенти отримають сертифікат. Зареєструватися на курс можна за цим посиланням.

Запрошення на заняття надішлють на електронну пошту, вказану при реєстрації. Навчання стартує орієнтовно у травні-червні.