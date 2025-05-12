Прикарпатця Арсена Глинчака нагороджено нагрудними знаками “Золотий хрест” та “За збереження життя”

Сержанта поліції Арсена Глинчака з міста Тлумача згідно наказів Головнокомандувача ЗСУ двічі нагороджено нагрудним знаком «Золотий хрест» та «За збереження життя».

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

“Відповідно до Наказів Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського капрала, а сьогодні вже сержанта поліції, Глинчака Арсена Юрійовича, який боронить нашу державу у війні проти російського агресора, двічі нагороджено нагрудним знаком “Золотий хрест” та нагрудним знаком “За збереження життя”, – йдеться у дописі.

Почесним нагрудним знаком “Золотий хрест” нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. Нагрудним знаком можуть нагороджуватися повторно, при чому загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів. У разі повторного нагородження особі вручається металеве зображення золотого кольору “Гілка дубового листя”, яке розміщується на стрічці нагрудного знака.

Нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «За збереження життя» вручається військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, які врятували життя людині (групі людей) під час участі у воєнних (бойових) діях чи ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій. Нагрудним знаком можуть бути нагороджені також інші особи, якщо їхні дії врятували життя військовослужбовцю чи працівнику Збройних Сил України.