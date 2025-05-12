У Яремче продовжують знущатися з птахів, які занесені до Червоної книги

У Яремче продовжують незаконно експлуатувати орлів, які занесені до Червоної книги. Організована група шахраїв біля водоспаду “Пробій” під виглядом звичайної фотосесії ставлять людям добровільно-примусово на руку червонокнижного орла, а опісля вимагають великі кошти.

Історією про один із таких випадків поділився Тетяна Литвинчук, пише Правда.іф.

Жінка розповіла, що її сім’я стала жертвою шахраїв, котрі за кілька фото під погрозами розправи вимагали чималі гроші:

“Напревеликий жаль, я та моя сім’я також стала жертвами шахраїв, у такому мальовничому місті Яремче, біля водоспаду “Пробій”.

Стягли в три шкіри дорого, під погрозами розправи, за кілька фото, наполегливо ставлячи Орла на руку. Важко оговтатись за хвилину часу, в тебе рахунок на кілька тисяч гривень.

Більше того, тварини втомлені, з перебитими крилами, кігті сточені до живого…

Зараз формуватиму звернення до Українського товариства охорони птахів, хочеться, щоб мер та поліція також приймала рішучі дії, проте натрапила на попередній пост, датований 2021р. за 4 роки, нічого не змінилось”, – йдеться у її дописі.