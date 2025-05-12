Мати хлопчика, що потрапив під колеса авто на пішохідному переході в Івано-Франківську, шукає юриста для звернення в суд по моральну компенсацію

Про це повідомила засновниця благодійного фонду ” Час добра та милосердя” Валерія Кушніренко.

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За ї словами, в ДТП, яке нещодавно сталося у Івано-Франківську, травмувався син однієз з мам, які перебувають під опікою її фонду, пише Західний кур’єр.

“Друзі! Маємо важливе запитання до вас — і до суспільства в цілому. Цей випадок ДТП трапився з однією з наших мам, яка перебуває під нашою опікою. Її 9-річна дитина була збита автомобілем Toyota Land Cruiser просто на пішохідному переході в Івано-Франківську. Після ДТП дитина потрапила до лікарні з переломом ноги та іншими травмами. Лікування буде довгим і потребує постійного догляду”, – написала Валерія Кушніренко.

Мама — багатодітна, виховує троє неповнолітніх дітей, проживає з ними на орендованій квартирі. Через стан дитини вона не має змоги працювати, ймовірно, щонайменше місяць, а можливо і більше.

“Власники машини пообіцяли оплатити лікування, один місяць оренди житла і — як висловилась жінка водія — «ще й одяг дамо». Але у нас виникає питання: А як же: – моральна компенсація для дитини, яка зазнала стресу, страху, болю? – компенсація втрати доходу матері, яка не може працювати? – підтримка на утримання трьох дітей у цей період? – подальша реабілітація дитини (лікарі, можливо, санаторій)? Як на нашу думку, у таких випадках водій зобов’язаний компенсувати не лише прямі медичні витрати, а й: – моральну шкоду (для дитини і родини); – матеріальні втрати (втрата заробітку, оренда житла, витрати на інші потреби дітей); – реабілітаційні витрати, якщо дитина потребуватиме допомоги в майбутньому. Тож як ви вважаєте: Чи достатньо “одягу” і місяця оренди як компенсації за травмовану дитину і зруйнований побут? Чи варто вимагати повноцінного відшкодування — як передбачає закон і звичайна людяність?”, – зазначила засновниця фонду “Час добра і милосердя”.

За словами Валерії Кушніренко, родина, яка постраждала, не є фінансово стабільною — вони живуть від зарплати до зарплати. І, на жаль, оплатити послуги приватного юриста вони не мають змоги.