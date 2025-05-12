Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо росія відмовиться від припинення вогню

Президент Володимир Зеленський поїде на переговори до Туреччини у четвер, навіть якщо росія відмовиться від припинення вогню з 12 травня.

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Про це Axios сказав український чиновник.

«Український чиновник заявив, що Зеленський прибуде до Туреччини у четвер, навіть якщо росія не погодиться розпочати припинення вогню у понеділок», – пише видання.

Нагадаємо, 10 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від росії повного припинення вогню як мінімум на 30 днів із понеділка, 12 травня.

У відповідь володимир путін звинуватив Україну в порушенні перемир’я і запропонував відновити «прямі переговори без попередніх умов» у Туреччині 15 травня. У Кремлі при цьому заявили, що переговори мають відбуватися з урахуванням результатів переговорів у 2022 році та ситуації «на землі».