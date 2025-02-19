У Франківську помер колишній начальник центру громадський звʼязків МВС Костянтин Кулак

Передчасно відійшов у вічність Кулак Костянтин Валерійович, член Національної спілки журналістів України з березня 2014 року.

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Костянтин Кулак народився 11 червня 1978 року в Івано-Франківську. 2000-го закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Працював у приватному підприємстві.

Протягом 2006-2015 років проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах інспектора, старшого інспектора УДАІ УМВС України в Івано-Франківській області. Був начальника центру громадських зв’язків Головного управління МВС в області. Згодом працював головним спеціалістом сервісного центру ГСЦ України в Івано-Франківській області.

Костянтин Кулак був щирою людиною, надійним другом, старався допомогти всім, хто до нього звертався. Він назавжди запам’ятається cвоєю життєвою енергією, відданістю обраній справі, доброзичливістю й комунікабельністю. Сьогодні в жалобі разом із родиною вся журналістська спільнота Прикарпаття. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам Костянтина. У тихій молитві розділяємо невимовний біль втрати. Вічна пам’ять, – повідомляє Івано-Франківська обласна спілка журналістів.

Парастас за упокій душі Костянтина Кулака відбудеться сьогодні, 19 лютого, о 17-ій годині в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 3). Похорон – у четвер, 20 лютого, об 11-ій годині.