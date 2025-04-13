У Франківську відкрили майданчик для тренування та відновлення містян і ветеранів просто неба. ФОТО

Воркаут комплекс «СтронгВоркаут» спорудили на вул. Чорновола біля стадіону «Рух».

Про це на своїй сторінці в мережі повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Тут ветерани та містяни можуть просто неба тренуватися, підтримувати своє здоров’я та відновлюватись. Важливо, що тренажери тут адаптивні. А ще на них є к’юар-коди за якими можна отримати інформацію про комплекс вправ на кожному з них.