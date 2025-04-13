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У Франківську відкрили майданчик для тренування та відновлення містян і ветеранів просто неба
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відкрили майданчик для тренування та відновлення містян і ветеранів просто неба. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
13/04/2025 13:21
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Воркаут комплекс «СтронгВоркаут» спорудили на вул. Чорновола біля стадіону «Рух».

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Про це на своїй сторінці в мережі повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Тут ветерани та містяни можуть просто неба тренуватися, підтримувати своє здоров’я та відновлюватись. Важливо, що тренажери тут адаптивні. А ще на них є к’юар-коди за якими можна отримати інформацію про комплекс вправ на кожному з них.

“Така ініціатива важлива. Бо поруч з відновленням фізичного та ментального здоров’я ветерани можуть бути серед однодумців. Це наша спільна ініціатива разом з ГО «Федерація стронгмену України» та ТК «Буковель», – написав міський голова Івано-Франківська.

Вуличний спортивний майданчик з тренажерами у парку.
Вуличний тренажерний майданчик в парку
Таблиця сканування техніки тренувань в Івано-Франківську.
Вуличний спортивний майданчик з тренажерами
Вуличний тренажерний комплекс у парку на природі.