У Коломиї оголосили день жалоби за загиблими у Сумах

14 квітня Коломия оголосила день жалоби за загиблими в Сумах внаслідок російського ракетного удару.
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Про це у facebook повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, пише Правда.
“У зв’язку з трагедією сьогодні скасовуються всі заплановані заходи, завтра в нашій громаді оголошуємо день жалоби, будуть приспущені державні прапори. Єднаймося в спільній молитві, в скорботі та в непохитній вірі в нашу Перемогу”.
до теми: Росіяни на Вербну неділю вдарили по центру Сум: Є багато загиблих ФОТО/ВІДЕО