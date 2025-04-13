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У Коломиї оголосили день жалоби за загиблими у Сумах
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї оголосили день жалоби за загиблими у Сумах

Автор: Олег Мамчур
13/04/2025 12:30
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14 квітня Коломия оголосила день жалоби за загиблими в Сумах внаслідок російського ракетного удару.

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Про це у facebook повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, пише Правда.

“У зв’язку з трагедією сьогодні скасовуються всі заплановані заходи, завтра в нашій громаді оголошуємо день жалоби, будуть приспущені державні прапори. Єднаймося в спільній молитві, в скорботі та в непохитній вірі в нашу Перемогу”.

до теми: Росіяни на Вербну неділю вдарили по центру Сум: Є багато загиблих ФОТО/ВІДЕО