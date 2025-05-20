У Франківську влаштують автомотопробіг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

У четвер, 23 травня, в Івано-Франківську відбудеться автомотопробіг на підтримку українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Захід приурочений до Дня Героїв.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Організатори запрошують долучитися мешканців громади, гостей міста, родини тих, хто чекає на повернення своїх рідних.
Збір учасників — о 10:45 біля Алеї зниклих безвісти на вул. Винниченка. Початок колони — об 11:00.
Маршрут:
вул. Винниченка (Алея зниклих безвісти) – вул. Грушевського – об’їзна дорога – вул. Ольги Кобилянської – вул. Кармелюка – вул. Шевченка – вул. Княгині Ольги – з поверненням на Винниченка.
Усіх просять брати із собою українську символіку, прапори підрозділів та інші атрибути підтримки. По завершенні заходу біля Алеї відбудеться спільна молитва за щасливе повернення всіх полонених і зниклих.