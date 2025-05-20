У Франківську влаштують автомотопробіг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

У четвер, 23 травня, в Івано-Франківську відбудеться автомотопробіг на підтримку українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Захід приурочений до Дня Героїв.

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Організатори запрошують долучитися мешканців громади, гостей міста, родини тих, хто чекає на повернення своїх рідних.

Збір учасників — о 10:45 біля Алеї зниклих безвісти на вул. Винниченка. Початок колони — об 11:00.

Маршрут:

вул. Винниченка (Алея зниклих безвісти) – вул. Грушевського – об’їзна дорога – вул. Ольги Кобилянської – вул. Кармелюка – вул. Шевченка – вул. Княгині Ольги – з поверненням на Винниченка.

Усіх просять брати із собою українську символіку, прапори підрозділів та інші атрибути підтримки. По завершенні заходу біля Алеї відбудеться спільна молитва за щасливе повернення всіх полонених і зниклих.