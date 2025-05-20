Бодібілдер з Франківська втретє став абсолютним переможцем змагань WABBA

Бодібілдер з Івано-Франківська Роман Петрук втретє став абсолютним переможцем змагань WABBA.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Чоловік став найкращим в категорії «Men’s Physique» та встановив нову переможну серію (три перемоги поспіль).
Емоції завжди мене переповнюють. Я люблю цей спорт і дуже чекаю тих днів, коли починається сезон. Перемогу, як кажуть професійні спортсмени, покаже тільки сцена. Ми ніколи не знаємо своїх шансів на перемогу, і вже на сцені бачимо, хто є хто, – розповів спортсмен МІСТУ.
Роман каже, що наразі планує відпочити та повністю зануритись у тренерство.