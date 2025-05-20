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Бодібілдер з Франківська втретє став абсолютним переможцем змагань WABBA
Диван на коліщатках в темній вітальні

Бодібілдер з Франківська втретє став абсолютним переможцем змагань WABBA

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 16:10
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Бодібілдер з Івано-Франківська Роман Петрук втретє став абсолютним переможцем змагань WABBA.

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Чоловік став найкращим в категорії «Men’s Physique» та встановив нову переможну серію (три перемоги поспіль).

Емоції завжди мене переповнюють. Я люблю цей спорт і дуже чекаю тих днів, коли починається сезон. Перемогу, як кажуть професійні спортсмени, покаже тільки сцена. Ми ніколи не знаємо своїх шансів на перемогу, і вже на сцені бачимо, хто є хто, – розповів спортсмен МІСТУ.

Роман каже, що наразі планує відпочити та повністю зануритись у тренерство.