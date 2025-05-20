Як уберегтися від укусів кліщів і не захворіти на Хворобу Лайма: поради лікаря

З настанням теплих днів наблизилася й небезпека знайти після прогулянки на своєму тілі, чи на тілі дитини кліща. Про те, що вони небезпечні, знає багато хто. Але чи можливо захистити себе і своїх рідних від кліщів та як розпізнати хворобу, яка може виникнути після такого укусу? На ці питання читачам Правда.іф відповідає дитячий інфекціоніст та педіатр Тетяна Веприк.

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Кожна людина має усвідомлювати: є чимало міфів, пов’язаних з укусами кліщів.

Міф: Кліщі живуть на деревах

Правда: Кліщі найчастіше перебувають у траві, чагарниках, на висоті до 1 метра. Саме тому варто бути обережними під час прогулянок – на галявинах, у парках, навіть у дворі серед зелених зон.

«Кліщі небезпечні тим, що їх важко помітити. Укус – майже безболісний, тож паразит може залишатися на тілі непоміченим кілька годин. Тому обов’язковим має бути ретельний огляд після прогулянки, особливо природних складок – під пахвами, під колінами, за вухами та на волосистій частині голови», – розповідає Тетяна Веприк.

Одяг – теж захист. Обирайте легкий, світлий одяг із натуральних тканин із довгими рукавами та закритими штанинами. Обов’язково – шкарпетки. Світлий одяг дає більше шансів побачити кліща, перш ніж він потрапить на шкіру.

Що робити, якщо ви виявили кліща на шкірі?

Не змащуйте його олією, кремом чи спиртом! Це може спровокувати виділення зараженої слини у кров. Видаляйте кліща обережно, перпендикулярно до шкіри, щоб не відірвати частину тіла паразита. У продажу є спеціальні пінцети для видалення кліщів. Обробіть місце укусу антисептиком, наприклад, хлоргексидином. Промаркуйте дату укусу й уважно спостерігайте за шкірою щонайменше місяць.

Як розпізнати хворобу Лайма?

Один із перших симптомів – кільцеподібне почервоніння (еритема) навколо місця укусу. Воно має характерне просвітлення в центрі. Цей симптом – типовий для бореліозу.

Можливі також: підвищення температури, загальна слабкість, симптоми, схожі на застуду або грип.

Симптоми можуть з’явитися в період від 3 до 30 днів після укусу. Тому важливо не ігнорувати навіть легкі зміни самопочуття в цей період.

Важливо: За відсутності лікування хвороба Лайма може уражати суглоби, нервову систему та серце.

А що з кліщовим енцефалітом? Ще одна небезпечна інфекція, яку переносять кліщі. На щастя від неї можна захиститися за допомогою вакцинації – наголошує лікарка. Вакцина доступна. Достатньо зробити два щеплення з певним інтервалом – і отримаєте надійний імунітет на роки.

Підсумок:

Огляд після кожної прогулянки

Правильний одяг

Безпечне видалення кліща

Спостереження за шкірою й самопочуттям

Консультація з лікарем при підозрі на інфекцію.

Будьте обережні й обізнані — і кліщі не матимуть жодного шансу!