У ІФНТУНГ перший випуск магістрів у сфері енергетики отримав подвійні дипломи. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу вручили дипломи першому випуску магістрів (у сфері енергетики) за програмою подвійних дипломів із South Bank London University.

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Пише Правда.іф з місця події.

У червні 2023 року ІФНТУНГ отримав валідацію програми британським колегами із South Bank London University. А в листопаді 2024 року вона отримала міжнародну акредитацію німецьким агенством Zeva.

Успішно закінчили програму і отримали дипломи вісім магістрів. Навчання відбувалось два роки у змішаній формі англійською мовою.

Наступний набір складатиме вже 25 магістрів.

На урочисте вручення дипломів завітав заступник міністра освіти України Михайло Винницький.

” В Україні є 13 університетів, які здійснюють навчання за програмою подвійних дипломів разом з британськими партнерами, стверджує Михайло Винницький. – Це важлива ініціатива для країни, яка почалася з того, що британці у 2022-2023 роках хотіли допомогти багатьом нашим викладачам та студентам знайти себе, певний прихисток. Далі дискусії ререросли у намагання ці партнерства зробити довготривалими. І подвійні дипломи – це однозначно довге партнерство, яке передбачає спільне навчання викладачів”.

За словами заступника мініністра освіти, крім британських, маємо твінінги з іншими країнами, і саме спільні дипломи є трендом у інтеграції нашої держави в європейську освіту. Міністерство намагається популяризувати ініціативу спільних програм, а вже університети вирішують, на яких спеціальностях їх впроваджувати.

“Цей диплом фактично конвертований у світі. І цікавою є освітня програма ” Інформаційні технологійї для сталого розвитку в енергетиці”, яка на сьогодні є основою в державі. Ми зацікавлені, щоб навчання було якісним та випускати високоосвічених фахівців. А South Bank London University виступає своєрідним фінансовим та логістично-освітнім амбасадором у цій ініціативі”, – пояснює ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик.

Це перший пілотний проєкт, де навчання відбувалось англійською мовою .

“Важливою була сама процедура проектування навчання, – розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Зікратий. – Багато в чому ми слідували тим вимогам, які пропонували у британському університеті. Разом з їхніми викладачами моделювали програму навчання.”

Професор кафедри “Інженерії програмного забезпечення” і гарант програми подвійних дипломів Ігор Лютак стверджує, що такі програми є визнанням європейського сегменту освіти.

“Ми підтвердили цією програмою, що наша освіта нічим не гірша. Ми довели, що можемо дорівнювати європейським стандартам та вимогам. Це великий показник для нашого університету. Ми стали одними із небагатьох університетів, де проводяться такі програми”.

За його словами, прогама для наступних курсів буде частково змінюватись і модернізовуватись.

Студентка-магістр за спеціальністю “Інформаційні вимірювальні технології” Ірина Чав’як поділилася особливостями навчання на програмі:

“Навчання було цікавим та корисним. Ми могли попрактикувати англійською мовою, оскільки увесь матеріал та документація велись англійською. Мені особисто були цікаві дисципліни дотичні до IT, з ними більше відкривається можливостей”.

Ірина наразі вже працює в українській IT компанії і обрала таку програму, котра безпосередньо допоможе їй в роботі.

Фото Богдана Савлюка