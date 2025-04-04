Відданий українській армії: історія військового командира та наставника Любомира Зіняка з Богородчанщини

Любомир Васильович Зіняк народився у 1969 році у селі Міжгірʼя. Його життєвий шлях розпочався у родині з глибокими патріотичними цінностями, що вплинуло на його подальший вибір професії.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу Дзвиняцької ТГ.

Освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого у 1999 році, що надало йому фундаментальні знання у сфері права та державного управління. Військову освіту отримав у Національній академії оборони України у 2006 році, що стало ключовим етапом у формуванні його як військового керівника.

Військова кар’єра

Свою службу у Збройних Силах України розпочав 13 листопада 1987 року. Протягом років він неодноразово проявляв себе як відповідальний офіцер та надійний командир. З початком широкомасштабної військової агресії Росії проти України, він добровільно став на захист Батьківщини, обійнявши посаду офіцера відділення сил підтримки штабу 127 окремої бригади територіальної оборони.

Під час боїв за місто Харків і Харківську область Любомир Зіняк відігравав важливу роль у керуванні військовими підрозділами. Його професіоналізм, стратегічне мислення та рішучість сприяли успішному виконанню бойових завдань. За свою хоробрість він отримав позивний Гуцул, який став символом його відданості українській армії.

З березня 2023 року обіймав посади командира навчальної роти – старшого викладача школи базової загальновійськової підготовки, а згодом – начальника школи базової загальновійськової підготовки 151 навчального центру. У травні 2023 року його було призначено начальником 151 навчального центру Військової академії (м. Одеса), де він продовжує працювати над підготовкою нових поколінь військовослужбовців.

Любомир Зіняк відзначається високими вольовими якостями, що дозволяє йому ефективно виконувати свої обов’язки навіть у найскладніших умовах. Він спокійний, тактовний, завжди виважений у прийнятті рішень. Водночас він залишається вимогливим до себе і своїх підлеглих, що сприяє високому рівню дисципліни у підрозділі. Його поважають колеги та підлеглі за професіоналізм, чесність і справедливість.

Нагороди та відзнаки

За роки служби Любомир Васильович отримав численні нагороди, які підтверджують його заслуги перед українською армією:

2006 рік – медаль “15 років Збройним Силам України”, медаль “За сумлінну службу” II ступеня.

2008 рік – медаль “За сумлінну службу” I ступеня.

2011 рік – почесний нагрудний знак “За досягнення у військовій службі” II ступеня.

2018 рік – нагрудний знак “Знак пошани”.

2019 рік – медаль “Ветеран служби”.

2022 рік – відзнака “За оборону Харкова”, яка підкреслює його важливу роль у захисті міста від ворожих військ.

2023 рік – нагрудний знак “Хрест Військова честь”, що є однією з найвищих нагород для українських військовослужбовців.





Родина

Любомир Зіняк має міцну сім’ю, яка завжди підтримує його у військовій діяльності. Його дружина Жанна, син Володимир, донька Ярослава капітан Збройних Сил України, молодша донька Вікторія.