Де на Прикарпатті наступного тижня працюватимуть виїзні медичні бригади

Графік виїзних акцій “День здоров’я” прикарпатцям пропонують на наступний тиждень, з 7 по 13 квітня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Виїзд вакцинального автобуса з медичними працівниками, буде в обласний центр та віддалені населені пункти Івано-Франківської області, щоб забезпечити мешканців безкоштовними медичними послугами та психологічною підтримкою.

Огляди проводитимуть за такими адресами:

07.04 о 10:00 – місто Івано-Франківськ, Вічевий майдан

07.04 о 10:00 – Пасічнянська ТГ, с. Битків, вул. Шевченка, 231«а»

09.04 о 10:00 – Отинійська ТГ, с. Сідлище, вул. Молодіжна, 1

11.04 о 10:00 – Гвіздецька ТГ, с. Старий Гвіздець, вул. Січових стрільців, 13 «б»

Під час заходу буде змога безкоштовно отримати консультації кваліфікованих спеціалістів:

– лікаря загальної практики;

– лікаря – епідеміолога;

– фахівців з громадського здоров’я.