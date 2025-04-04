Де на Прикарпатті наступного тижня працюватимуть виїзні медичні бригади

Графік виїзних акцій “День здоров’я” прикарпатцям пропонують на наступний тиждень, з 7 по 13 квітня.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Виїзд вакцинального автобуса з медичними працівниками, буде в обласний центр та віддалені населені пункти Івано-Франківської області, щоб забезпечити мешканців безкоштовними медичними послугами та психологічною підтримкою.
Огляди проводитимуть за такими адресами:
07.04 о 10:00 – місто Івано-Франківськ, Вічевий майдан
07.04 о 10:00 – Пасічнянська ТГ, с. Битків, вул. Шевченка, 231«а»
09.04 о 10:00 – Отинійська ТГ, с. Сідлище, вул. Молодіжна, 1
11.04 о 10:00 – Гвіздецька ТГ, с. Старий Гвіздець, вул. Січових стрільців, 13 «б»
Під час заходу буде змога безкоштовно отримати консультації кваліфікованих спеціалістів:
– лікаря загальної практики;
– лікаря – епідеміолога;
– фахівців з громадського здоров’я.
“Фахівці центру контролю та профілактики хвороб та його відокремлених структурних підрозділів проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань, проведуть тестування на скриту депресію, проконсультують відносно проведення вакцинації згідно Національного календаря щеплень. Лікар загальної практики виконає медичний скринінг – вимірювання артеріального тиску, пульсу, насичення периферичної крові киснем, визначить індекс маси тіла, рівень глюкози в крові”, – йдеться у дописі.