“Зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей”: Зеленський про наслідки удару рф по Кривому Рогу. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар, якого російські війська у п’ятницю ввечері завдали по Кривому Рогу Дніпропетровської області. За словами українського лідера, ця атака показує всьому світу, що Росія не хоче припинення вогню, і їй потрібна лише війна.
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Про це Зеленський повідомив у соцмережах
“Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким”, – каже президент.
Він розповів, що наразі в місті триває рятувальна операція. Пошкоджені щонайменше 5 будинків. Він також опублікував кілька фотографій з місця прильоту.
“Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни”, – додає Зеленський.