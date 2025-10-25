ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Івано-Франківську відбувся майстер-клас з ліплення вареників для дітей

Автор: Ігор Василик
Дитина на кулінарному уроці готує картопляні кльоцки
У теплій і дружній атмосфері діти взяли участь у майстер-класі з ліплення вареників, який організував волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття. Під час заходу учасники не лише навчалися готувати традиційну українську страву, а й спільно проводили час — ліпили, сміялися та ділилися гарним настроєм.

Організатори зазначають, що такі події допомагають дітям відчути підтримку, домашній затишок і радість спільної творчості, особливо у непростий час.

«Вареники, зроблені своїми руками, завжди смакують по-особливому. Але ще цінніше — це відчуття тепла й турботи, яке діти отримують під час таких зустрічей», — наголосили представники ініціативи.

Сім'я з дітьми тримає солодкі подарунки
Дитина на кулінарному уроці готує картопляні кльоцки
Діти готують вареники на кулінарному уроці

