У теплій і дружній атмосфері діти взяли участь у майстер-класі з ліплення вареників, який організував волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття. Під час заходу учасники не лише навчалися готувати традиційну українську страву, а й спільно проводили час — ліпили, сміялися та ділилися гарним настроєм.

Організатори зазначають, що такі події допомагають дітям відчути підтримку, домашній затишок і радість спільної творчості, особливо у непростий час.