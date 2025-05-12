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У Івано-Франківську до 12 років вʼязниці засудили колаборантку з Запорізької області
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську до 12 років вʼязниці засудили колаборантку з Запорізької області

Автор: Петро Якимчук
12/05/2025 09:19
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У Франківську до 12 років ув’язнення заочно засудили жительку Бердянського району Запорізької області, яка співпрацювала з російськими окупантами та приєдналася до партії “Єдина Росія”.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду, пише Правда ІФ з посиланням на Суспільне.

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Обвинувачена — уродженка села Старопетрівка. У вересні 2023 року жінка добровільно обралася депутаткою “Куйбишевської окружної ради”. Також вона подала свою кандидатуру від цієї політичної партії для участі у незаконних виборах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

“За результатами псевдовиборів, які відбулися у період з 1 по 10 вересня 2023 року, обвинувачена обійняла посаду депутатки “Куйбишевської окружної ради” I скликання. Її зарахували до складу депутатської комісії з бюджетних питань”, — йдеться у матеріалах справи. 

Окрім того, жінка допомагала створювати інформаційно-пропагандистські матеріали. У них обвинувачена закликала людей брати участь у виборах президента Російської Федерації. 

Івано-Франківський міський суд визнав жительку Запорізької області винною за ч. 5 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Їй призначили 12 років позбавлення волі, а також на 15 років заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.