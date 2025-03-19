У Калуші встановлять памʼятник Андрею Шептицькому

У Калуші повернулись до ідеї встановлення у середмісті пам’ятника Андрею Шептицькому.

Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

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18 березня під головуванням заступника міського голови Богдана Білецького та за участі заступниці міського голови Надії Гуш, керівників профільних управлінь міської ради, представників громадськості відбулась робоча нарада щодо перспектив встановлення пам’ятного знака митрополитові Андрею Шептицькому.

Ідея – не нова. Востаннє її озвучили ще чотири роки тому директор КП «Ритуальна служба» Олександр Коваль, калушанин Йосиф Кшисяк та скульптор Ігор Семак. Тоді бговорювався проєкт встановлення пам’ятника біля церкви св. Архистратига Михаїла. Скульптор виготовив глиняну модель горельєфа. Архітектор Олександр Бучацький зробив проєкт. Громадськість розпочала збір пожертв на майбутній пам’ятник. Проте – завадила велика війна. Зібрані кошти спрямували на підтримку наших Захисників.

Однак, постать великого українця, предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви варта того, щоб бути увіковічненою в нашому місті, яке він, до речі, неодноразово відвідував. Завдяки його благословенню в Калуші споруджена церква св. Архистратига Михаїла.

Сама скульптура – двометровий, затонований «під бронзу», бетонний горельєф – давно готовий, залишається лише його встановити.

За проєктом, горельєф мають розмістити в ніші у цегляній стінці на майдані Шептицького, праворуч від воріт на церковне подвір’я.

Певних ремонтно-відновлювальних робіт потребує сама стінка з черепичним дашком.

В ході наради обговорено пропозиції та зауваження скульптора, архітектора, представника громадськості, начальника УЖКГ.

Вирішено підготувати проєктно-кошторисну документацію об’єкта і винести проєкт на сесію міської ради.

Відкриття пам’ятного горельєфа планують приурочити до ювілею митрополита. 29 липня виповниться 165 років з дня народження пророка Церкви, розбудовувача українського суспільства і державотворця.