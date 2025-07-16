У Калуській громаді привітали довгожительку Дутчак Галину

У селі Голинь Калуської громади на Івано-Франківщині свої 103 роки зустріла шанована мешканка громади Галина Гнатівна Дутчак.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Андрія Найду.

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Життя пані Галини — це ціла епоха

Вона прожила понад століття, переживши чимало випробувань. На долю ювілярки випала вже третя війна. У її словах — щира тривога й молитва за всіх, хто нині боронить країну.

Попри все Галина Гнатівна залишається сильною духом і відкритою до людей. Вона радо приймає гостей, усміхається, слухає привітання. Її спогади та слова — це мудрість, яку варто берегти.