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Старша жінка в хустці сидить на дивані.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуській громаді привітали довгожительку Дутчак Галину

Автор: Оксана Марушкевич
16/07/2025 23:00
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У селі Голинь Калуської громади на Івано-Франківщині свої 103 роки зустріла шанована мешканка громади Галина Гнатівна Дутчак.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Андрія Найду.

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Життя пані Галини — це ціла епоха

Вона прожила понад століття, переживши чимало випробувань. На долю ювілярки випала вже третя війна. У її словах — щира тривога й молитва за всіх, хто нині боронить країну.

Попри все Галина Гнатівна залишається сильною духом і відкритою до людей. Вона радо приймає гостей, усміхається, слухає привітання. Її спогади та слова — це мудрість, яку варто берегти.

“Громада щиро вітає Галину Гнатівну зі 103‑м Днем народження!

Хай Господь дарує їй міцне здоров’я, спокій і радість. І нехай на її 104‑й день народження ми знову зустрінемося вже в мирній і переможній Україні”, – йдеться у дописі.

Чотири людини розмовляють у вітальні.
Чоловік і жінка розмовляють у кімнаті