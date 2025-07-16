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На війні загинув прикарпатець Руслан Запотічний
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув прикарпатець Руслан Запотічний

Автор: Петро Якимчук
16/07/2025 22:27
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Скорботна звістка прийшла на Івано-Франківщину

Про загибель захисника України повідомили у спільноті села Чагрів, Букачівської громади – “Рідний Чагрів”, передає правда ІФ

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З глибоким сумом та болем сприйняли звістку про загибель Героя Руслана Запотічного. Він віддав своє життя за свободу, за Україну, за наше майбутнє.

Також про втрату повідомили у гірськолижній школі Буковель.