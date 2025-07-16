Прикарпатець намагався провезти 205 кг парфумерних концентратів на 800 тисяч гривень. ФОТО

На пункті пропуску “Краківець–Корчова” митники виявили 205 кг швейцарських концентратів для парфумів у мікроавтобусі MERCEDES-BENZ SPRINTER.

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25-річний водій з Прикарпаття обрав “зелений коридор”, але товар вартістю понад 800 тис. гривень не задекларував.

Митники на пункті пропуску “Краківець–Корчова” виявили у мікроавтобусі 205 кілограмів парфумерних концентратів швейцарського виробництва.

Водій, який керував транспортним засобом, скористався “зеленим коридором”, однак не задекларував товар вартістю понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна митна служба.

Деталі

У пункт пропуску “Краківець–Корчова” прибув мікроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER під керуванням 25-річного жителя Прикарпаття.

Водій повертався в Україну з Німеччини і для проходження митного контролю обрав смугу “зелений коридор”. Вона призначена для переміщення товарів, що не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню митними платежами– йдеться у повідомленні.

Однак під час огляду авто працівники митниці виявили 205 кг концентратів для виготовлення парфумів швейцарського виробництва. Рідини фірми LUZI перевозили у 41 металевій банці вагою 5 кг. Орієнтовна вартість товарів – понад 800 тисяч гривень.

За цим фактом складено адміністративний протокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ — недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.