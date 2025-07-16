Як в Івано-Франківську безкоштовно замінюють вікна в будинках для захисників та їхніх родин

У Івано-Франківську запроваджено програму підтримки, яка передбачає безкоштовну заміну вікон у будинках, де проживають захисники та їхні родини. Витрати на ці роботи повністю покриваються міським бюджетом. Цього року планується оновити вікна у 65 під’їздах міста, і вже в 44 з них роботи успішно завершено.

Насамперед, програма охоплює під’їзди, де проживають сім’ї загиблих або зниклих безвісти Героїв. Наступний пріоритет — житло осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також учасників бойових дій, йдеться на сайті міського голови Руслана Марцінківа, передає Правда.іф.

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Цьогоріч поступило 156 звернень

“В кожному з тих під’їздів, де йде заміна вікон, проживає або родина загиблих, зниклих безвісти, або військовослужбовців, які отримали інвалідність або контузію. Загалом, цього року в нас 156 поступило вже звернень. 156 під’їздів, які, згідно з програмою, мають право на заміну вікон. Ми з самого початку це все розбили за пріоритетністю: спочатку родини загиблих, зниклих безвісти, потім з інвалідністю, а далі — учасники бойових дій. Тому що ми маємо обмежений бюджет. Загалом 7 млн гривень на весь рік, і відповідно ми виконуємо, ну, скажімо так, за цією пріоритетністю першу таку і другу чергу для себе. Заяви можна подавати далі”, — розповідає директор Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак.

Брак робочої сили, спричинений війною, відчувається скрізь, і проект встановлення вікон для військових не виняток. Через обмежену кількість працівників не завжди вдається оперативно завершити всі роботи. Десь потрібно доробити відкоси, десь — підштукатурити. Однак, за словами Михайла Смушака, це питання мають вирішити протягом місяця. Він також наголошує, що вікна будуть встановлені за всіма поданими заявами, хоча це може зайняти певний час через велику чергу.

“На сьогодні по цій програмі більше 150 заяв, і переважна більшість серед них – це, звичайно, будинки, які перебувають в управлінні “Комфортного дому”. Один з них – це Івана Павла ІІ, 10. Зараз встановлені вікна. В подальшому будуть зроблені відкоси. Ми спілкувалися з мешканцями, можливо, в подальшому будемо планувати щось по ремонту самого під’їзду і так дальше. Сама заміна вікон по даній програмі, звичайно, мають і технічні переваги. Тобто ми розуміємо, що через неналежний стан вікон – старих, дерев’яних або просто вже застарілих – на вулицю витікає все тепло. Тобто втрати, і мешканці це відчувають. Особливо, коли є неопалювальні під’їзди, там дуже це відчутно”, – зауважує директор управляючої компанії КП “Комфортний дім” Геннадій Пономаренко.

Бажано отримати підписи та згоду від усіх мешканців

Щоб подати заяву на встановлення нових вікон у під’їзді, обов’язково потрібно провести збори мешканців, де 75% присутніх мають дати свою згоду. Проте, все ж таки, бажано отримати підписи та згоду від усіх мешканців. Заявки та всі необхідні документи приймають у ЦНАПі.

Мешканець будинку на Миколайчука, 15А, де вже замінили вікна за цією програмою, дуже задоволений результатом. Його син, Віталій Пірус, зараз воює на фронті. Завдяки йому мешканці тепер мають новенькі вікна у під’їзді.

“Тоді, коли було рішення міської ради, він мені після того написав на вайбер. Я пішов, почав збирати ті папери, зібрав, здав, ну і в результаті маємо ці вікна. Я задоволений взагалі, мешканці тоже раді, що дали дозвіл. То якби була його ініціатива всього-на-всього”, — розповідає Володимир Пірус.

Місто всіляко долучається до допомоги військовим у різний спосіб