У Болехівській громаді припинили водопостачання: Причини

Офіційне повідомлення Болехівської міської ради щодо припинення водопостачання

Сьогодні, 16 липня 2025 року, орієнтовно після 11:00, КП “Водоканал” Долинської міської ради повністю припинило водопостачання на території нашої громади. У зв’язку з цим міський голова Іван Яцинин терміново скликав позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), передає правда ІФ з посиланням на Болехівську міську раду

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За інформацією, отриманою під час телефонної розмови міського голови Івана Яцинина з керівником КП “Водоканал”, причиною припинення водопостачання є вихід з ладу двигунів, без яких неможливо забезпечити подачу води для жителів громади.

Міська рада вже розпочала дії для вирішення ситуації:

розробляються графіки та маршрути подачі технічної води у всі частини громади, де наразі відсутнє водопостачання і немає інших джерел води. Доставку технічної води планується розпочати з 17 липня;

звернулися до правоохоронних органів щодо можливих незаконних дій з боку КП “Водоканал” Долинської міської ради;

направлено заперечення та зауваження до акта прийому-передачі водопровідних мереж, який було отримано від Долинської міської ради;

відповідні запити про захист інтересів нашої громади вже надіслані до народних депутатів України від нашого виборчого округу.