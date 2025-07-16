У Болехівській громаді припинили водопостачання: Причини

Офіційне повідомлення Болехівської міської ради щодо припинення водопостачання
Сьогодні, 16 липня 2025 року, орієнтовно після 11:00, КП “Водоканал” Долинської міської ради повністю припинило водопостачання на території нашої громади. У зв’язку з цим міський голова Іван Яцинин терміново скликав позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), передає правда ІФ з посиланням на Болехівську міську раду
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За інформацією, отриманою під час телефонної розмови міського голови Івана Яцинина з керівником КП “Водоканал”, причиною припинення водопостачання є вихід з ладу двигунів, без яких неможливо забезпечити подачу води для жителів громади.
Міська рада вже розпочала дії для вирішення ситуації:
- розробляються графіки та маршрути подачі технічної води у всі частини громади, де наразі відсутнє водопостачання і немає інших джерел води. Доставку технічної води планується розпочати з 17 липня;
- звернулися до правоохоронних органів щодо можливих незаконних дій з боку КП “Водоканал” Долинської міської ради;
- направлено заперечення та зауваження до акта прийому-передачі водопровідних мереж, який було отримано від Долинської міської ради;
- відповідні запити про захист інтересів нашої громади вже надіслані до народних депутатів України від нашого виборчого округу.
Наголошуємо, що рішення Калуської районної комісії ТЕБ та НС, прийняте напередодні, про негайне відновлення водопостачання жителям Болехова є чинним та підлягає обов’язковому виконанню.
У цій складній ситуації ми закликаємо всіх мешканців зберігати спокій, бути витривалими та при можливості зробити необхідний запас води.
Запевняємо, що міська влада докладає всіх зусиль для якнайшвидшого вирішення проблеми. Про всі подальші кроки щодо відновлення водопостачання ми будемо оперативно інформувати громаду.