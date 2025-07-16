Внаслідок ракетного удару помер прикарпатець Василь Клипич

Знову сумна звістка для Прикарпаття

Внаслідок ракетного удару по Чернівцях 12 липня, сьогодні у лікарні помер ще один наш земляк — 74-річний Василь Клипич зі Снятина.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківщини Світлана Онищук передає Правда ІФ

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким… Ця втрата — ще одне нагадування, наскільки підступним і жорстоким є ворог. Світла пам’ять усім, кого забрала війна, – написала голова ОВА