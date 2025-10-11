У Карпатах помітили “брокенського привида” (ФОТО)

У Карпатах помітили “брокенського привида”. Так називають рідкісне оптичне явище, що з’являється серед гір.
Побачити його на власні очі пощастило франківцю Ігорю Романіву. Він зміг зафіксувати “привида” на фото, поділившись видовищем та власними емоціями від “зустрічі” з українцями на Facebook, пише Правда.ІФ.
З “Брокенським привидом” Ігор Романів “познайомився” у вересні, коли піднявся на гору Грофа. Чоловік зізнався: на власні очі вражаюче видовище спостерігав уперше в житті.
“Сказати, що враження неймовірні – це нічого не сказати. Погода, світло , хмари, вітер,сонце, туман … все змінювалося на очах і дуже швидко. Таких різних віддінків я ще не бачив. Світло змінювалося від холодного до насиченого жовтого за лічені хвилини, коли переглядав вдома фото, то не міг повірити, вони були наче зняті в різні дні. І потім з’явився він, Брокенський привид, спочатку ненадовго. Я встиг зробити один знімок і був дуже щасливий”, – написав Романів.