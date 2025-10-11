У Карпатах помітили “брокенського привида” (ФОТО)

У Карпатах помітили “брокенського привида”. Так називають рідкісне оптичне явище, що з’являється серед гір.

Побачити його на власні очі пощастило франківцю Ігорю Романіву. Він зміг зафіксувати “привида” на фото, поділившись видовищем та власними емоціями від “зустрічі” з українцями на Facebook, пише Правда.ІФ.

З “Брокенським привидом” Ігор Романів “познайомився” у вересні, коли піднявся на гору Грофа. Чоловік зізнався: на власні очі вражаюче видовище спостерігав уперше в житті.