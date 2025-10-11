У вересні в Івано-Франківську одружилися понад 200 пар

Актів цивільного стану в Івано-Франківську протягом першого місяця осені зареєстрували 226 шлюбів. Із них 116 — у межах пілотного проєкту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

Пише Правда.ІФ з покликанням на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Щоб скористатися послугою швидкої реєстрації шлюбу, майбутнім нареченим потрібно: