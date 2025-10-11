ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У вересні в Івано-Франківську одружилися понад 200 пар

Автор: Уляна Роднюк
Українські пари на весіллі у традиційному вбранні
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Актів цивільного стану в Івано-Франківську протягом першого місяця осені зареєстрували 226 шлюбів. Із них 116 — у межах пілотного проєкту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

Пише Правда.ІФ з покликанням на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Щоб скористатися послугою швидкої реєстрації шлюбу, майбутнім нареченим потрібно:

  • звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу;
  • обрати зручну дату та час церемонії;
  • укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.

СХОЖІ НОВИНИ