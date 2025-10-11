У вересні в Івано-Франківську одружилися понад 200 пар

Актів цивільного стану в Івано-Франківську протягом першого місяця осені зареєстрували 226 шлюбів. Із них 116 — у межах пілотного проєкту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».
Пише Правда.ІФ з покликанням на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Щоб скористатися послугою швидкої реєстрації шлюбу, майбутнім нареченим потрібно:
- звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу;
- обрати зручну дату та час церемонії;
- укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.