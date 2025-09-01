У Королівці освятили памʼятні банери бійцям Василю Гуцуляку та Віталію Бойчуку. ФОТО

У селі Королівка, що на Івано-Франківщині, 31 серпня 2025 року освятили памʼятні банери загиблим військовослужбовцям Василю Гуцуляку та Віталію Бойчуку.

Про це на сторінці у Facebook повідомив засновник проєкту “Типовий Тлумач” Петро Пісак.

Окрім цього, Віталію Бойчуку відкрили анотаційну дошку на фасаді Королівського ліцею.

Що відомо про Василя Гуцуляка

Василь Гуцуляк народився 26 грудня 1980 року. Жив у селі Королівка Івано-Франківської області. З перших днів АТО/ООС у 2014 Василь Гуцуляк пішов захищати Україну. Боєць служив у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

Військовослужбовець загинув 19 червня 2022 року на Луганщині. У Василя Гуцуляка залишилися донька та син.

Освячення памʼятного банера загиблому військовослужбовцю Василю Гуцуляку. Село Королівка, 31 серпня 2025 року. Facebook/Петро Пісак

Що відомо про Віталія Бойчука

Віталій Бойчук народився 28 березня 1999 року та проживав у селі Королівка Тлумацької громади. Чоловіка мобілізували у 2024 році. Він пройшов військове навчання в Україні, а згодом — у Нідерландах.

Віталій Бойчук служив розвідником у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді. 30 жовтня 2024 року боєць отримав важкі поранення в Курській області. З того часу перебував у шпиталі.

4 грудня Віталій Бойчук помер у київському госпіталі.

У бійця залишилися дружина, донька, батьки та сестри.