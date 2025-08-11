У квартирі в Коломиї вибухнув газ. ФОТО

Уночі, 11 серпня, о 01:57 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку ймовірно стався вибух газу і виникла пожежа.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували загоряння на площі 10 м².

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 21 людину, серед яких — троє дітей. На місці події травмувався чоловік 1982 року народження.