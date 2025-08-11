Учень франківського ліцею став чемпіоном України з веслування на каное

Дмитро Голіней, учень ліцею №23 імені Романа Гурика в Івано-Франківську, здобув перемогу на Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное серед юнаків і дівчат.
Про це повідомляють на сторінці ліцею, пише Фіртка.
У складі каное-четвірки спортсмен найшвидше подолав дистанцію та виборов перше місце. Змагання проходили в Умані з 29 липня по 3 серпня та зібрали юних веслувальників з усієї України.
На дистанції 200 метрів у класі С-4 Дмитро Голіней разом із командою продемонстрували силу, витривалість і злагоджену командну роботу.
Юний спортсмен займається у спортивному клубі «Альбатрос».
«Це вагоме досягнення не лише для Дмитра, а й для всього нашого ліцею. Ми пишаємося, що серед наших учнів зростають справжні чемпіони, які гідно представляють Івано-Франківськ на всеукраїнському рівні», — зазначили у ліцеї.