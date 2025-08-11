ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Учень франківського ліцею став чемпіоном України з веслування на каное
Диван на коліщатках в темній вітальні

Учень франківського ліцею став чемпіоном України з веслування на каное

Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 11:24
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Дмитро Голіней, учень ліцею №23 імені Романа Гурика в Івано-Франківську, здобув перемогу на Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное серед юнаків і дівчат.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють на сторінці ліцею, пише Фіртка.

У складі каное-четвірки спортсмен найшвидше подолав дистанцію та виборов перше місце. Змагання проходили в Умані з 29 липня по 3 серпня та зібрали юних веслувальників з усієї України.

На дистанції 200 метрів у класі С-4 Дмитро Голіней разом із командою продемонстрували силу, витривалість і злагоджену командну роботу.

Юний спортсмен займається у спортивному клубі «Альбатрос».

«Це вагоме досягнення не лише для Дмитра, а й для всього нашого ліцею. Ми пишаємося, що серед наших учнів зростають справжні чемпіони, які гідно представляють Івано-Франківськ на всеукраїнському рівні», — зазначили у ліцеї.