Учень франківського ліцею став чемпіоном України з веслування на каное

Дмитро Голіней, учень ліцею №23 імені Романа Гурика в Івано-Франківську, здобув перемогу на Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное серед юнаків і дівчат.

Про це повідомляють на сторінці ліцею, пише Фіртка.

У складі каное-четвірки спортсмен найшвидше подолав дистанцію та виборов перше місце. Змагання проходили в Умані з 29 липня по 3 серпня та зібрали юних веслувальників з усієї України.

На дистанції 200 метрів у класі С-4 Дмитро Голіней разом із командою продемонстрували силу, витривалість і злагоджену командну роботу.

Юний спортсмен займається у спортивному клубі «Альбатрос».