У Києві вночі від російських безпілотників загинуло 3 людини, серед них — пʼятирічна дитина

Нічна дронова атака рф на Київ призвела до трьох жертв, серед яких 5-річна дитина. Є поранені.
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Про це пише Правда з посиланням на Telegram Національної поліції України.
“Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина”, – йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці підтвердили, що падіння уламків дронів зафіксовано у кількох районах столиці.
Зокрема:
- у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;
- у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;
- у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;
- у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян;
- у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на території лісосмуги.
Наразі слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях, допомагають людям та документують наслідки чергового нападу РФ на столицю України.