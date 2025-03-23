У Києві вночі від російських безпілотників загинуло 3 людини, серед них — пʼятирічна дитина

Нічна дронова атака рф на Київ призвела до трьох жертв, серед яких 5-річна дитина. Є поранені.

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Про це пише Правда з посиланням на Telegram Національної поліції України.

“Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина”, – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці підтвердили, що падіння уламків дронів зафіксовано у кількох районах столиці.

Зокрема:

у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;

у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;

у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;

у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян;

у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на території лісосмуги.

Наразі слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях, допомагають людям та документують наслідки чергового нападу РФ на столицю України.