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У Києві вночі від російських безпілотників загинуло 3 людини, серед них — пʼятирічна дитина
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Києві вночі від російських безпілотників загинуло 3 людини, серед них — пʼятирічна дитина

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 09:44
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Нічна дронова атака рф на Київ призвела до трьох жертв, серед яких 5-річна дитина. Є поранені.

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Про це пише Правда з посиланням на Telegram Національної поліції України.

“Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина”, – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці підтвердили, що падіння уламків дронів зафіксовано у кількох районах столиці.

Зокрема:

  • у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;
  • у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;
  • у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;
  • у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян;
  • у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на території лісосмуги.

Наразі слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях, допомагають людям та документують наслідки чергового нападу РФ на столицю України.