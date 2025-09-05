У смертельній ДТП на Коломийщині загинув водій легковика. ФОТО

Сьогодні, 5 вересня, близько 8:30 на автодорозі Н-10 між населеними пунктами Раківчик та Коломия трапилася смертельна аварія.

За попередньою інформацією, 40-річний водій «Mitsubishi Lancer», рухаючись у напрямку Коломиї, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Mercedes Sprinter», за кермом якого перебував 26-річний житель Тернопільської області, пише Правда.

Від потужного удару «Mitsubishi» відкинуло, і він додатково зіткнувся з «Opel Vivaro».

На жаль, кермувальник «Mitsubishi», місцевий житель, загинув на місці події від отриманих травм.