ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У смертельній ДТП на Коломийщині загинув водій легковика. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У смертельній ДТП на Коломийщині загинув водій легковика. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 11:36
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 5 вересня, близько 8:30 на автодорозі Н-10 між населеними пунктами Раківчик та Коломия трапилася смертельна аварія.

За попередньою інформацією, 40-річний водій «Mitsubishi Lancer», рухаючись у напрямку Коломиї, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Mercedes Sprinter», за кермом якого перебував 26-річний житель Тернопільської області, пише Правда.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28
Зруйнована вантажівка після аварії біля дороги.
Чорний мікроавтобус з побитими вікнами біля лісу.

Від потужного удару «Mitsubishi» відкинуло, і він додатково зіткнувся з «Opel Vivaro».

На жаль, кермувальник «Mitsubishi», місцевий житель, загинув на місці події від отриманих травм.

СХОЖІ НОВИНИ