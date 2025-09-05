На Закарпатті 15-річний учень планував влаштувати різанину в школі у прямому ефірі

Поліція попередила трагедію у школі на Закарпатті. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Правда.

В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ.

В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:

кіберполіція аналізувала всі доступні дані,

кримінальна поліція проводила оперативні заходи,

біля навчального закладу виставили посилену охорону.

У результаті – напад попереджено, діти та педагоги – в безпеці.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.