ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Закарпатті 15-річний учень планував влаштувати різанину в школі у прямому ефірі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Закарпатті 15-річний учень планував влаштувати різанину в школі у прямому ефірі

Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 11:52
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Поліція попередила трагедію у школі на Закарпатті. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Правда.

В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ.

В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:

  • кіберполіція аналізувала всі доступні дані,
  • кримінальна поліція проводила оперативні заходи,
  • біля навчального закладу виставили посилену охорону.

У результаті – напад попереджено, діти та педагоги – в безпеці.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

СХОЖІ НОВИНИ