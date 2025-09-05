На Закарпатті 15-річний учень планував влаштувати різанину в школі у прямому ефірі

Поліція попередила трагедію у школі на Закарпатті. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Правда.
В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ.
В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.
Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:
- кіберполіція аналізувала всі доступні дані,
- кримінальна поліція проводила оперативні заходи,
- біля навчального закладу виставили посилену охорону.
У результаті – напад попереджено, діти та педагоги – в безпеці.
Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.