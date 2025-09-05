ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Бійці 102 бригади з Франківщини знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300
Бійці 102 бригади з Франківщини знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300

Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 11:56
Військові 102 окремої бригади з Івано-Франківщини спільно з бійцями Головного управління розвідки та підрозділом “Лазар” 27 бригади Національної гвардії України знайшли та знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300 на Запоріжжі.

Відео ураження установки оприлюднили на Facebook-сторінці 102 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, пише Правда.

У завданні з повітряної розвідки взяв участь екіпаж розвідувального взводу безпілотних авіаційних комплексів однієї з рот 102 бригади. Вартість знищеного зенітно-ракетного комплексу С-300 складає приблизно 40 мільйонів доларів.

Він додав, що в цій операції Сили оборони знищили також радіолокаційну станцію від зенітно-ракетного комплексу “Бук”. Це не перше знешкодження установки С-300 на Запорізькому напрямку.

“До речі, це ще одна умовна “Чорнобаївка”. У цьому квадраті 19 серпня вночі також знешкодили комплекс С-300. “Можем повторить” набуває геть інакших сенсів в нашій війні”, — написав Андрющенко.

