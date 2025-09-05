Бійці 102 бригади з Франківщини знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300

Військові 102 окремої бригади з Івано-Франківщини спільно з бійцями Головного управління розвідки та підрозділом “Лазар” 27 бригади Національної гвардії України знайшли та знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300 на Запоріжжі.

Відео ураження установки оприлюднили на Facebook-сторінці 102 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, пише Правда.

У завданні з повітряної розвідки взяв участь екіпаж розвідувального взводу безпілотних авіаційних комплексів однієї з рот 102 бригади. Вартість знищеного зенітно-ракетного комплексу С-300 складає приблизно 40 мільйонів доларів.

Він додав, що в цій операції Сили оборони знищили також радіолокаційну станцію від зенітно-ракетного комплексу “Бук”. Це не перше знешкодження установки С-300 на Запорізькому напрямку.