Бійці 102 бригади з Франківщини знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300

Військові 102 окремої бригади з Івано-Франківщини спільно з бійцями Головного управління розвідки та підрозділом “Лазар” 27 бригади Національної гвардії України знайшли та знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300 на Запоріжжі.
Відео ураження установки оприлюднили на Facebook-сторінці 102 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, пише Правда.
У завданні з повітряної розвідки взяв участь екіпаж розвідувального взводу безпілотних авіаційних комплексів однієї з рот 102 бригади. Вартість знищеного зенітно-ракетного комплексу С-300 складає приблизно 40 мільйонів доларів.
Він додав, що в цій операції Сили оборони знищили також радіолокаційну станцію від зенітно-ракетного комплексу “Бук”. Це не перше знешкодження установки С-300 на Запорізькому напрямку.
“До речі, це ще одна умовна “Чорнобаївка”. У цьому квадраті 19 серпня вночі також знешкодили комплекс С-300. “Можем повторить” набуває геть інакших сенсів в нашій війні”, — написав Андрющенко.