Прикарпатський футболіст поповнив ряди київського “Динамо”

Йдеться про Василя Буртника, який є родом із Коломийщини. Офіційна новина на сайті Динамо була оприлюднена 2 вересня.

Відомо, що 23-річний футболіст грає на позиції центрального захисника. Згідно із даними офіційного сайту столичного футбольного клубу, оренда гравця розрахована на 1 рік.

Додамо, що у сезоні 2024/2025 Василь захищав кольори івано-франківської “Ревери 1908”, що виступала у Другій Лізі України.

До свого приєднання до “Динамо” гравець підписав контракт із тернопільською “Нивою”, що наразі виступає у Першій Лізі України.