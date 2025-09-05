ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатський футболіст поповнив ряди київського “Динамо”
Прикарпатський футболіст поповнив ряди київського “Динамо”

Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 12:28
Йдеться про Василя Буртника, який є родом із Коломийщини. Офіційна новина на сайті Динамо була оприлюднена 2 вересня.

Відомо, що 23-річний футболіст грає на позиції центрального захисника. Згідно із даними офіційного сайту столичного футбольного клубу, оренда гравця розрахована на 1 рік.

Додамо, що у сезоні 2024/2025 Василь захищав кольори івано-франківської “Ревери 1908”, що виступала у Другій Лізі України.

До свого приєднання до “Динамо” гравець підписав контракт із тернопільською “Нивою”, що наразі виступає у Першій Лізі України.

