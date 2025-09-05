ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ветеран з Івано-Франківщини вручив Папі Римському шеврон. ФОТО
Ветеран з Івано-Франківщини вручив Папі Римському шеврон. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 13:00
Ветеран з Франківщини Андрій Бойчук вручив Папі Леву XIV шеврон “Об’єднання добровольців”.

Про це повідомили на сторінці організації та опублікували відповідні фото.

“Коли шеврон нашої ветеранської організації отримує Папа Римський – це особливий момент.
Приємно бачити, як він не просто приймає подарунок, а уважно розглядає його, приймає з повагою. Не передає охороні, як зазвичай буває, а залишає собі”, – йдеться у повідомленні.

