Ветеран з Івано-Франківщини вручив Папі Римському шеврон. ФОТО

Ветеран з Франківщини Андрій Бойчук вручив Папі Леву XIV шеврон “Об’єднання добровольців”.

Про це повідомили на сторінці організації та опублікували відповідні фото.

“Коли шеврон нашої ветеранської організації отримує Папа Римський – це особливий момент.

Приємно бачити, як він не просто приймає подарунок, а уважно розглядає його, приймає з повагою. Не передає охороні, як зазвичай буває, а залишає собі”, – йдеться у повідомленні.